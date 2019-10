Der Workshop "Natürlich schön" (Salben) am Samstag, 10. Oktober, um 18.30 Uhr ist noch aufnahmefähig, wie die Volkshochschule Bad Bocklet mitteilt. Interessierte können auch noch an den Vorträgen "Homöopathie fürs Tier" am Montag, 11. November, um 19.30 Uhr sowie "Vom Zauber der Rau(h)nächte" am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr teilnehmen. Anmeldungen sind im Rathaus unter Tel.: 09708/912 227 oder unter www.vhs-kisshab.de vorzunehmen. sek