Noch freie Plätze bei der Volkshochschule

Bei der Volkshochschule sind folgende Kurse aufnahmefähig: "Angst vorm Niesen? Wo bitte ist die nächste Toilette?" am 19. November ab 19 Uhr in der Mittelschule; "Den kurvigen Körper in Fahrt bringen!" ab 25. November, montags, mittwochs und freitags, sechs Mal, ab 10 oder ab 14 Uhr, Treffpunkt am Gemeindesaal Eltingshausen. Anmeldung: Vanessa Parente (Tel.: 09725/ 710 114, E-Mail: vanessa.parente@oerlenbach.de ). sek