Noch freie Plätze bei der vhs

Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, sich noch für folgende Kurse der vhs anzumelden: Discofox für Paare am Montag, 17. September, von 18.30 bis 19.20 Uhr (Anmeldung nur paarweise möglich), "Strong by Zumba®" heißt es ab Dienstag, 18. September, jeweils von 18.15 bis 19.15 Uhr. Mit Yoga geht es am Mittwoch, 19. 9., jeweils von 9.30 bis 11 Uhr, weiter. Die Kurse finden im katholischen Pfarrheim in Maßbach statt. Anmeldungen: www.die-vhs.de oder Tel.: 09776/709 09 80. sek