Noch freie Plätze bei der Kinderfreizeit in Ebern

Der Kinder- und Jugendverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Unterfranken veranstaltet jedes Jahr Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche im Bezirk Unterfranken. Dieses Jahr sind noch einige Plätze bei der Kreativ-Freizeit in Ebern vom 5. bis 10. August frei, teilte das Bezirksjugendwerk der Awo Unterfranken mit. Die Unterbringung erfolgt in Acht-Personen-Zelten. Betreut werden die Kinder von einem pädagogisch geschulten Team. Die An- und Abreise muss selbst organisiert werden. Weitere Informationen gibt es beim Bezirksjugendwerk der Awo Unterfranken, Kantstraße 42a, 97074 Würzburg, E-Mail info@awo-jw.de, Telefonnummer 0931/29938264. red