Noch freie Kurse

Bei der Volkshochschule Thurnau - Kasendorf - Wonsees sind für folgende Kurse noch Plätze frei:

Line Dance - für Anfänger und Wiedereinsteiger: Dienstag, 7. Januar, sieben Abende, jeweils von 18.15 bis 19.30 Uhr; Alte Turnhalle oberhalb der Schule Kasendorf.

Line Dance - für Anfänger und Wiedereinsteiger: Donnerstag, 9. Januar, sieben Abende, jeweils von 18.30 bis 19.45 Uhr; Aula der Grundschule Thurnau.

Line Dance - für Fortgeschrittene: Donnerstag, 9. Januar, sieben Abende, jeweils von 19.30 bis 20.45 Uhr; Aula der Grundschule Thurnau.

Nähkurs - wir nähen uns ein Faschingskostüm: Mittwoch, 8. Januar oder Donnerstag, 9. Januar - je nach Anmeldung - vier Abende, jeweils von 19 bis 21.15 Uhr; Grundschule Thurnau.

Tanzkurse: Discofox und Jive: Mittwoch, 8. Januar, fünf Abende, jeweils Mittwoch von 19 bis 20 Uhr und Rock' n' Roll + Boogie Woogie: Mittwoch, 8. Januar, fünf Abende, jeweils Mittwoch von 20 bis 21.30 Uhr; Aula der Grundschule Thurnau.

Tanzkurs für Fortgeschrittene: Freitag, 10. Januar, sechs Abende, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Tanzkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger: Freitag, 10. Januar, sechs Abende, jeweils von 20.30 bis 22 Uhr. Die wichtigsten Tänze: Freitag, 10. Januar, vier Abende, jeweils von 20.30 bis 22 Uhr.

Discofox und Discochart: Freitag, 10. Januar, fünf Abende, jeweils von 22 bis 23 Uhr; Aula der Schule Thurnau.

Entspannung mit Klangschalen: Montag, 13. Januar, zwölf Abende, jeweils montags von 18.15 bis 19.15 Uhr; Torwärterhaus am Rathaus Thurnau.

Fit ohne Geräte: Montag, 13. Januar, zehn Abende, jeweils montags von 19.15 bis 20.15 Uhr; Seniorendorf Kirschenallee.

Fit und Fun: Montag, 13. Januar, zwölf Abende, jeweils montags von 20 bis 21 Uhr; Turnhalle der Schule Thurnau.

Computerkurs "Internet für Einsteiger": Dienstag, 14. Januar, fünf Abende, jeweils dienstags von 17 bis 18.30 Uhr, Computerraum der Grundschule Thurnau.

Smartphones für Einsteiger: Dienstag, 14. Januar, zwei Abende, jeweils Dienstag von 16.30 bis 18 Uhr; Grundschule Thurnau.

Tai Chi: Mittwoch, 15. Januar, sechs Abende, jeweils mittwochs von 18.30 bis 19.30 Uhr; ehemaliges Rathaus, Rathausplatz 2, Thurnau.

Macht der Worte - von einengenden Denk- und Sprachgewohnheiten zu achtsamer Kommunikation: Mittwoch, 15. Januar, 18 bis 21 Uhr, ehemaliges Rathaus, Rathausplatz 2, Thurnau.

Aroha - Fitnesssport und Prävention in einem: zwei Kurse: 1. Kurs am Montag, 13. Januar, 2. Kurs am Donnerstag, 16. Januar, jeweils zehn Abende, jeweils von 18 bis 19 Uhr; Seniorendorf Kirschenallee.

Faszientraining: Donnerstag, 16. Januar, zehn Abende, jeweils von 19.15 bis 20.15 Uhr; Seniorendorf Kirschenallee.

Infos und Anmeldung: Marktverwaltung Thurnau, Tel. 09228/9510 oder www.thurnau.de. red