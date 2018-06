Noch einmal die Schulbank gedrückt

Große Veränderungen



red



Herzlich willkommen hieß es für die sechs Bewohner aus dem Pflegeheim Elisabeth und ihre drei Betreuerinnen, die der Einladung der Privaten Wirtschaftsschule Lichtenfels gerne gefolgt waren.Ursprünglich war der Kontakt durch das Projekt im Religionsunterricht der 9. Klasse "Biografiearbeit - Lernen aus Erinnerungen" zustande gekommen. Zwei Vormittage waren die Schüler im Verlauf dieses Schuljahres zu Interviews bei Senioren im Pflegeheim Elisabeth gewesen.Diese Begegnungen erwiesen sich als großes Geschenk, so dass im Gegenzug die Senioren in die PWS eingeladen wurden. Schon in den ersten Minuten wurde deutlich, wie sehr sich Schule in fast einem dreiviertel Jahrhundert verändert hatte. Diejenigen, die ihre Schulzeit auf reinen Mädchenschulen verbracht hatten, bemerkten als Erstes den zwanglosen Kontakt zu den Buben. Und auch der Unterricht bot viel Unbekanntes. Statt 40 Schülern, Frontalunterricht und viel Schreiben gab es stattdessen überschaubare Klassen, die in Kleingruppen Lerninhalte selbst erarbeiten, anschauliche Experimente, Beamer und Whiteboard.Beim anschließenden Imbiss informierte der stellvertretende Schulleiter Mausolf über das Besondere der Wirtschaftsschule, die unter anderem die berufliche Qualifikation und Praxisnähe, wie sie auch im Unterrichtsfach Übungsunternehmen deutlich wird, im Fokus hat. Fragen wurden beantwortet und anschließend rege geplaudert. Wieder gab es einige Geschichten, bei denen die Schüler große Augen bekamen. In ein Leben mit über 90 Jahren passt eben ganz schön viel rein."Wir bleiben in Kontakt!", so die Heimleiterin Frau Lauer und Religionspädagogin Daniela Lange. Der Austausch darf gerne weitergehen, denn Barrierefreiheit wollen sie nicht bei der Ausstattung der Gebäude enden lassen.