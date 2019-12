Noch einmal "Advent am Kachelofen"

Wegen der großen Resonanz lädt der Heimatverein Herzogenaurach am Sonntag, 15. Dezember, noch einmal zu einem gemütlichen Nachmittag in Herzogenaurachs älteste Stube in den Steinweg 5 ein. Bei Tee und Glühwein, Plätzchen und Stollen werden adventliche Geschichten vorgetragen und die Teilnehmer können eigene Erlebnisse zur Unterhaltung beisteuern. Ab 15 Uhr kann man sich am Kachelofen wärmen. Gäste sind dabei herzlich willkommen. gä