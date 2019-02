Buttenheim vor 18 Stunden

Noch einer verschätzt sich und fährt auf

Die Geschwindigkeit eines auf der A 73 in Richtung Nürnberg vorausfahrenden Pkws schätzte am Sonntagmittag auch ein 23-jähriger Audi-Fahrer falsch ein und fuhr aus Unachtsamkeit in das Heck des Renaul...