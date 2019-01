Noch ein weiterer TBC-Zusatztermin

Gute Nachricht für alle Fans des Kabarettistentrios TBC: Nach den ausverkauften Premieren und dem auch schon ausverkauften Zusatztermin am Freitag, 22. März, gibt es einen weiteren Zusatztermin. Das neue TBC-Programm "Wann, wenn nicht wir?" ist nochmals am Samstag, 4. Mai, im "Schwarzen Bären" in Beiersdorf zu sehen. Beginn ist um 20.30 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle. red