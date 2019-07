Die diesjährige Lesung auf der Romantikbühne in Bad Berneck ist Heinz Erhardt gewidmet. Gelesen werden die Texte von Wolfram Gittel. Ein unterhaltsamer Abend ist garantiert. Die Veranstaltung findet am Freitag, 12. Juli, statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Kartenvorbestellungen sind via E-Mail an touristinfo@badberneck.de möglich. red