Der Grünen- Kreisverband Bamberg-Land lädt am Montag, 29. Juli, die Autorin Nadine Schubert zu einer Informationsveranstaltung in Litzendorf ein. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrheim, Schimmelsgraben 5. In ihren Vorträgen "Noch besser leben ohne Plastik" zeigt Nadine Schubert anschaulich, wie der Mensch mit einfachen Mitteln und in vielen Lebensbereichen auf Plastik verzichten kann. red