Noch besser als grüne Smoothies: grüne Säfte

Warum das so ist und wie man sie richtig zubereitet, lernt man (theoretisch und praktisch) an diesem Abend unter der Leitung von Gartentherapeutin Astrid Feick. Der Kurs findet am Donnerstag, 19. April, von 18 bis 20 Uhr in der Lehr- und Schauküche der Arnika-Akademie statt. Anmeldung unter Handy 0176/ 23489008 oder per E-Mail (gartentherapie.papilio@gmail.com). red