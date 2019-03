Ein 18-jähriger Audi-Fahrer wurde am Freitag um Mitternacht kontrolliert. Wie sich dabei zeigte, waren am Audi die Vorder- und Hinterachse tiefergelegt worden. Der Mann muss ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro bezahlen und die Veränderungen am Fahrzeug wieder rückgängig machen.