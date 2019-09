Der Obst- und Gartenbauverein Wittershausen bietet Kindern ab fünf Jahren am Samstag, 21. September, einen Bastelnachmittag an. Es werden Nistkästen für Vögel, die dann jeder zum Aufhängen mit nach Hause nehmen kann, gebaut. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Dorfplatz. Nach getaner Arbeit gibt es etwas zu essen und zu trinken. sek