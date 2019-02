Nistkästen aufhängen mit den Vogelschützern

Am Sonntag, 3. Februar, von 9 bis 12 Uhr, lädt die Kreisgruppe Forchheim des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) alle Naturbegeisterten zum Zuschauen und auch zur Mithilfe beim Aufhängen von Nistkästen für verschiedene Vogelarten ein. Treffpunkt ist am "Krötenparkplatz", im Wald rechts an der Kreisstraße von Forchheim zur Jägersburg. Es gibt dort eine kleine Einführung mit Informationen zu Bau, Pflege und artgerechter Anbringung der "Häuser" für die zurückkehrenden Zugvögel und die überwinternden Standvögel. Bei schlechter Witterung fällt die Aktion aus. Ansprechpartner ist Helmut Schmitt, Telefon 09191/69487. red