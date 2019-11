Nissan wird angefahren

Zeugen sucht die Polizei, um eine Unfallflucht in Haßfurt zu klären. Ein 53-jähriger Nissan-Fahrer parkte am Mittwoch von 7.45 bis 16.25 Uhr sein Auto auf einem Firmengelände der Walter-Tron-Straße. Als er zurückkam, bemerkte er einen Schaden an der Fahrertür von rund 1000 Euro. Offenbar war ein anderes Auto gegen den Nissan geprallt.