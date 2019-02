Nissan verkratzt

Eine unliebsame Überraschung erlebte eine Seniorin am Dienstag, als sie zu ihrem geparkten Auto kam. In der Zeit von Montag auf Dienstag hatte ein bislang unbekannter Zeitgenosse die komplette Beifahrerseite des schwarzen Nissans der Frau mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kulmbach unter der Rufnummer 09221/6090 entgegen. pol