Nissan angefahren - Zeugen gesucht

Offensichtlich fuhr am Freitag ein anderes Fahrzeug beim Rangieren gegen das Heck eines blauen Nissan Micra, der im Parkhaus in der Rodacher Straße abgestellt war. Am Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Kronach unter der Nummer 09261/5030 entgegen. pi