Nissan angefahren: 2500 Euro Schaden

Ein orangefarbener Nissan wurde am Freitag zwischen 9.45 und 14 Uhr in der Serkendorfer Straße von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Offensichtlich fuhr ein anderes Fahrzeug gegen das Heck des abgestellten Nissans, woraufhin sich der Verursacher entfernte, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Am Nissan entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation unter 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen. pol