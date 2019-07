Nino Worowsky ist der jüngste Pokalgewinner

Beim Sommerschießen der Schützengesellschaft Coburg auf der Schießanlage in Weichengereuth gab es eine Überraschung. Der Jungschütze Nino Worowsky, gerade mal zwölf Jahre, gewann - als jüngster Titelgewinner der Geschichte - souverän den Wanderpokal. "Im ersten Moment war ich geschockt, da ich es nicht glauben konnte. Als mir jedoch Schützenbruder Jenke den Pokal feierlich überreichte, war es ein megageiler Moment, da ich bisher noch nie einen gewonnen habe", freute sich Nino Worowsky. Den zweiten Platz sicherte sich Stefan Ulrich und Platz drei errang Marion Beinicke.

Der Altstadtrat, Schützenbruder Manfred Jenke, hatte vor über 30 Jahren diesen begehrten Preis für den Schießwettstreit gestiftet.

Jenke, der auch in diesem Jahr persönlich den von ihm gestifteten Wanderpokal dem jungen Gewinner überreichte, freute sich besonders, dass die Jugend der SG Coburg sich so aktiv und erfolgreich am sportlichen Vereinsleben beteiligt. red