Nina Mohr wird gesegnet

Im Festgottesdienst in der Friedenskirche am Pfingstsonntag um 9.30 Uhr wird die neue Gemeindereferentin Nina Mohr gesegnet. Bei ihrer Tätigkeit begegnet sie vor allem jungen Menschen, um einen "Gemeindeaufbau von unten" zu unterstützen. So hat sie in den ersten Monaten vor allem die Arbeit des Gemeindediakons Günther Wagner unterstützt. Mit Angeboten wie "Kirche Kunterbunt", "Bibelentdecker" oder "time for ..." ist bereits eine bunte Palette an Kennenlern-Modulen entstanden. Die Kirchengemeinde freut sich über die ersten gelungenen Erfahrungen mit der jungen Mitarbeiterin Nina Mohr. red