Nikolauswandern mit dem Awo-Treff

Winterschlapp und trübe Stimmung? Dagegen hilft nur eines: runter von der Couch und ab in die Natur. Rödental bietet dafür traumhafte Kulissen, findet das Team vom Awo-Treff. Wandern stärkt die Abwehrkräfte, ist ideal, um das Herz ohne großes Risiko in Schwung zu bringen. Außerdem kräftigt Wandern Gelenke und Muskulatur. Die Nikolauswanderung startet am Donnerstag, 5. Dezember, um 13.30 Uhr am Awo-Treff am Bürgerplatz. Es geht in den Einberger Wald. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 09563/726672. red