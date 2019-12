Nikolausschießen und Adventsfeier

Die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft weist darauf hin, dass morgen, Dienstag, um 19 Uhr das Nikolausschießen abgehalten wird. Wegen der Umbauarbeiten in der Grundschule wird es auf der Anlage in Weismain ausgetragen. Weiterhin steht am Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr die Adventsfeier an, die in der Gastwirtschaft "Zum Preußla" stattfindet. dr