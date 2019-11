Nikolausmarkt und "Lichtstube"

Der Nikolausmarkt der "Lichtstube - gemeinsam Handarbeiten" des Mehrgenerationenhauses findet am Samstag, 7. Dezember, im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt statt. Von 10 bis 16 Uhr bietet das Team der "Lichtstube" Selbstgestricktes, Selbstgehäkeltes und Selbstgenähtes an. Zeitgleich mit dem Nikolausmarkt der Hobbybastler auf dem benachbarten Marktplatz öffnet das Mehrgenerationenhaus seine Türen schon ab 10 Uhr. red