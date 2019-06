Nikolausgeschenk erhält Segnung

Am 6. Dezember vergangenen Jahres wurde der Gemeinde Motten das neue Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) ausgeliefert. Vor der offiziellen Inbetriebnahme in den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Motten steht am Wochenende die Fahrzeugsegnung an. Hierfür findet im Festzelt auf dem Dorfplatz am Sonntag, 16. Juni, um 10.30 Uhr eine Wortgottesdienstfeier statt. Das Fahrzeugsegnungsfest beginnt bereits am Samstag, 15. Juni, mit der Bewirtung der Walldürn Wallfahrer um 16.30 Uhr. Am Abend treten ab 20.30 Uhr die Hobbitz auf. Für die musikalische Umrahmung sorgen zum Mittagstisch am Sonntag der Musikverein Döllautaler und ab 16 Uhr Chris & Me mit Stefan Jehn. sek