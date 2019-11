Nikolausfeier für Familien entfällt

Auf Grund der geringen Nachfrage entfällt die Nikolausfeier am Freitag, 29.

November, 16 Uhr, im Steigerwald-Zentrum. Das Zentrum bietet dafür eine Märchenwanderung "Der goldene Schlüssel" mit Lagerfeuer an. Am 24. Januar, ab 17 Uhr geht es mit der Märchenerzählerin Angelika Bönninger in den Wald. Dort wird das Märchen "Der goldene Schlüssel" erzählt. Zum Abschluss gibt es ein Lagerfeuer mit Punsch und schönen Geschichten. red