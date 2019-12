Nikolausfeier beim Gesangverein

Die aktiven und passiven Mitglieder des Gesangvereins 1883 Garitz treffen sich am Samstag, 7. Dezember, zur Nikolausfeier. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und findet im Burkardus Wohnpark in der Kapellenstraße statt. Dirigentin Andrea Metzler stimmt mit dem Frauenchor und Männerchor vorweihnachtliche Lieder an. Besinnliche und heitere Geschichten und Gedichte bereiten auf den Besuch von Nikolaus und Rupprecht vor. Danach gemütliches Beisammensein. sek