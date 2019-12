Nikolausfahrt führt nach Reckendorf

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 8. Dezember, eine Nikolausfahrt nach Reckendorf. Die Radler fahren den Witterungsverhältnissen gemäß warm angezogen in mäßigem Tempo nach Reckendorf, wo die Mittagseinkehr im Brauereigasthof Schroll ist. Am Nachmittag geht es gestärkt zum Ausgangspunkt nach Bamberg zurück. Die Strecke ist etwa 40 Kilometer, überwiegend flach und geeignet für Alltagsradler. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Gabelmann, Grüner Markt 2. Ansprechpartner ist Thomas Haderlein, Telefon 0951/75553 (abends), oder 01765 1973151. Zusatzkosten entstehen gegebenenfalls für die Bahnfahrt. red