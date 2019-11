Nikolausbesuch für guten Zweck

Die Pfarrjugend bietet - wie auch in den letzten Jahren - Nikolausbesuche in den Tagen um den 6. Dezember an. Familien, die den Nikolaus am 5., 6. oder 7. Dezember empfangen möchten, können sich hierfür im Pfarrbüro (Telefon 09132/836210) anmelden. Der Nikolaus erscheint in einem traditionellen Kostüm mit Mitra, Bart und goldenem Buch und wird von einem ebenfalls verkleideten Knecht begleitet. Eltern können Notizen zu Lob und Tadel sowie Geschenke hinterlegen, die dann vom Nikolaus verlesen und übergeben werden. Die Verantwortlichenrunde bittet um Spenden: Die Einnahmen kommen der Kinderherzchirurgie des Erlanger Universitätsklinikums zugute. red