Nikolausaktion der Pfadfinder

Auch in diesem Jahr können Familien über die Nikolausaktion der Lichtenfelser St.-Georgs-Pfadfinder und des Fanfarenzuges Nikolaus und Knecht Ruprecht nach Hause bestellen. Am Donnerstag/Freitag, 5./6. Dezember, sind die Nikoläuse im Stadtgebiet Lichtenfels unterwegs. Anmeldungen und weitere Infos unter www.sam-lichtenfels.de . Für beide Tage gibt es nur ein begrenztes Kontingent an Nikolausbesuchen. Anmeldeschluss ist Freitag, 29. November. red