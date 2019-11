Nikolaus verteilt Geschenke an Kinder

Der Kleintierzuchtverein lädt zum Trübenbacher Adventsmarkt am Samstag, 23. November, ein. Geboten werden viele Verkaufsstände, Apfelpunsch, Lagerfeuer-Eintopf und frische Waffeln. Außerdem verteilt der Nikolaus Geschenke an Kinder. Der Adventsmarkt findet von 13 bis 19 Uhr am und im Feststadel statt. red