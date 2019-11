Nikolaus kommt nicht

Aufgrund der geringen Nachfrage muss die am Freitag, 29. Dezember, um 16 Uhr vorgesehene Nikolausfeier für Familien im Steigerwald-Zentrum entfallen. Als Ersatz geht es nun am 24. Januar ab 17 Uhr mit Märchenerzählerin Angelika Bönninger in den Wald. Dort wird sie das Märchen "Der goldene Schlüssel" erzählen.

Zum Abschluss gibt es ein Lagerfeuer mit Punsch und schönen Geschichten. Am Sonntag, 1. Dezember, ist von 13 bis 16 Uhr die Waldwerkstatt geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red