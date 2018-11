Nikolaus in Hutschdorf

Der SV Hutschdorf lädt am Samstag, 1. Dezember, ab 15 Uhr zum Adventszauber auf dem Sportplatz ein. Regionale Anbieter offerieren Adventsgestecke und Christbäume. Und selbstverständlich kommt auch wieder der Nikolaus. Daher sind alle Eltern eingeladen, am Donnertag, 29. November, ab 18.30 Uhr die Nikolausgeschenke für ihre Kinder im Sportheim abzugeben. Diese werden dann am 1. Dezember ab 17 Uhr an die Kinder verteilt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Rückfragen bei Romy Denk unter 0151/58864914. red