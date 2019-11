Oberschwarzach vor 12 Stunden

Anmeldung

Nikolaus im Steigerwald

Das Steigerwald- Zentrum in Handthal lädt am Freitag, 29. November, zur Nikolausfeier für Familien ein. Die Teilnehmer ziehen singend durch den "Märchenwald" und erfahren, warum Sankt Nikolaus so groß...