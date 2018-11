Nikolaus gerät in Gefahr

Heuer gibt's, wieder einmal die Gelegenheit, in Haßfurt die fröhlichen und humorvollen "Weihnachtsgschichtli und -liedli" des Mundartautors Wilhelm Wolpert zu hören. Und zwar in der wunderschönen fränkischen Mundart von Wolpert selbst vorgetragen. Am Freitag, 7. Dezember, ist er um 19 Uhr in der "Wanderstube" im Stadtteil Sailershausen.

Wer lacht nicht gern über die Geschichten, zum Beispiel vom unzustellbaren Postpaket, vom Rentner Ferdinand oder von der lebensgefährlichen Situation, in der sich Prinz Charles befand. Wer sie noch nicht gehört hat, freut sich ganz sicher über die Geschichten von den in Gefahr geratenen Nikoläusen, vom Krippenspiel in Buch oder auch über den amerikanischen Soldaten Jimmy. Oder hat man schon einmal ein Krippenspiel im Altenheim erlebt?

"Gschichtli und Gedichtli", die nicht nur direkt zum fränkischen Herzen, sondern vor allem auch zum Zwerchfell gehen, weil jeder in den beschriebenen Episoden sich selbst erkennt. Wer jemals einen Christbaum gekauft, ein "Krippela" gebaut, einen Christbaum geschmückt, ein Weihnachtspaket verschickt oder auch nur eine Weihnachtskarte geschrieben hat, weiß, welche Schwierigkeiten vor Weihnachten auftauchen können und welche Dummheiten manchmal gemacht werden. Dagegen ist das Lied vom "Christkindlesbrief", geschrieben von der kleinen Barbara, direkt eine fast ernste Angelegenheit.

Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort bei Elvira Häußinger in der "Wanderstube", Telefon 01757538882, unter E.haeussinger@gmx.de oder im Promenadenkiosk am Bahnhof. red