Niki Haris mit dem Tamir-Hendelman-Trio auf der Pianobühne

Niki Haris (USA) und das Tamir-Hendelman-Trio sind am Freitag, 29. März, um 20 Uhr auf der Pianobühne Kleinhenz zu hören und zu sehen. Die international bekannte US-Sängerin Niki Haris war Bühnenpartner von Ray Charles, Stanley Turrentine, Whitney Houston, Tom Jones, Madonna und vielen anderen. Viele TV- und Radio-Auftritte folgten wie auch 2017 für die "Sing for Amerika Foundation" Kalifornien, "What's going on".

Die Tochter des US-Jazzpianisten Gene Harris ist zusammen mit Nancy Wilson und Dianne Reeves auf Tournee gegangen, und ihre Musik ist auf Film- und TV-Soundtracks zu hören. Sensationell ihr Blues "Stormy Weather" mit ihrem Vater Gene Harris am Piano und Jack McDuff an der Hammond B 3.

Mit Joe Sample und den Jazz Crusaders arbeitete sie ebenfalls. Ihre Stimme ist auch bei Plattenaufnahmen mit Mick Jagger und Sheryl Crowe sowie auch auf Soundtracks von Kino und TV-Filmen zu hören.

Bei ihrer Europatournee 2019 wird sie mit dem US-amerikanischen Jazzpianisten Tamir Hendelman zusammenarbeiten. Der von Ray Brown inspirierte Bassist Nicola Sabato und der Schlagzeuger Germain Cornet aus Paris sind als Sidemen dabei. Tamir Hendelman ist bekannt für seinen Swinging Jazzstyle. Er arbeitete mit Natalie Cole, Barbra Streisand und Schlagzeuger Jeff Hamilton zusammen.

Auch Oscar Peterson war voller Lob über den jungen aufstrebenden Jazzpianisten Tamir Hendelman. red