"Nightfever-Special" in der Klosterkirche

Am Samstag, 7. Dezember, findet in der Klosterkirche ein "Abend des Lichtes" von 19 bis 21 Uhr statt. Voraus geht um 18 Uhr die Vorabendmesse. Die Anbetung bildet den Hauptteil des "Nightfever"-Abends mit der Aussetzung des Allerheiligsten auf dem Altar. Meditative Texte, Gesang und Gebet bilden den Rahmen. Lichtilluminationen sollen dazu beitragen, diesen "Abend des Lichtes" in eine farbige Atmosphäre einzutauchen. Die Musikgruppe "Peacemaker" von St. Johannis und Johanna Scherl mit der Harfe umrahmen den Abend musikalisch. red