"Night Motion" elektrisierte die Gäste

Knapp 800 Besucher brachten die Nordwaldhalle in Nordhalben bei der Neuauflage von "Night Motion" zum Beben.

Das Event "Night Motion" wurde bereits zum vierten Mal von der Jugendgruppe Nordhalben organisiert und durchgeführt. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung begannen schon viele Monate vor dem eigentlichen Termin. In der Planungsphase werden neue Ideen, Verbesserungsvorschläge und sonstige Themen, die für die Veranstaltung relevant sind, aufgegriffen und gemeinsam diskutiert. "Die Arbeit mit unserem bereits eingespielten Team macht sehr viel Spaß - jeder in der Gruppe trägt seinen Teil zum Event bei", sagte Max Deckelmann, einer der Organisatoren.

Acht DJ´s auf zwei Floors

Festivalsound pur im Main Floor - mit Niels van Gogh gastierte ein DJ in der Nordwaldhalle, der erst vor kurzem noch bei "Tomorrowland", dem bekanntesten Festival der elektronischen Musik, aufgelegt hat. Unterstützung bekam er von DJ Timmy D. aus Nordhalben und dem Newcomer Chris Levels.

Für die Technofans gab es auch in diesem Jahr wieder Techhouse und Techno im Second Floor. Hinter dem Mischpult standen "P!tronic b2b DJDi", "Jonas b2b Chris Witzig" und "rüdiger w/md".

Wie schon in den letzten Jahren lag das Hauptaugenmerk auf dem Erlebnis der Gäste. So wurde in diesem Jahr beispielsweise ein eigens angefertigter Bühnenaufbau aus beleuchteten Paletten auf der Mainstage verbaut. In Kombination mit der Licht- und Soundtechnik entstand echtes Festivalfeeling.

Aus den Landkreisen Kronach und Naila kamen drei Shuttlebusse zum Einsatz, die die Besucher entspannt zur Nordwaldhalle und wieder zurückbrachten.

Dass sich der große Aufwand gelohnt hat, zeigt sich auch an der Besucherzahl: Knapp 800 Gäste fanden sich in der Nordwaldhalle ein. Doch viel Zeit zum Erholen bleibt nicht: Die Planungen für das nächste "Night Motion" stehen schon in den Startlöchern.