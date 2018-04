Die Landjugend Zaubach veranstaltet am Samstag von 19.30 bis 22 Uhr die nächste U-16-Disco. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren. Das Motto ist "Night in White" und alle Gäste, die ganz in weiß kommen, erhalten eine Überraschung. In weißem Ambiente legt ein DJ aktuelle Musik-

titel auf, und an der Cocktail-bar können die Gäste eine große Auswahl an Cocktails genießen. kpw