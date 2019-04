Nies-Duett und Husten-Scherzo

Kurioses rund ums Fahrradfahren, zwei schräge Puppenspiele, ein Nies-Duett und ein Husten-Scherzo sowie viel Wort-Akrobatik - das verspricht eine Begegnung des Dada-Künstlers Kurt Schwitters aus Hannover mit dem Münchner Komiker Karl Valentin. Carl Herbert Braun (links) und Martin Neubauer lassen die beiden Großmeister des Skurrilen aufeinandertreffen. Die deutsche Sprache gerät vergnüglich an ihre Grenzen - und weit über sie hinaus. Ur-und Nonsenslaute erklingen. Das Programm ist am Freitag, 26. April, um 20 Uhr im Brentano-Theater, Gartenstraße 7, und am Sonntag, 28. April um 17 Uhr im Atelier Winkler, Altenburger Straße 6, zu erleben. Plätze kann man sich unter 0951/54528 sichern. Foto: privat