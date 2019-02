"Niemand muss perfekt sein"

Bunte Tücher wirbeln durch die Luft, eine Gruppe Männer und Frauen bewegt sich rhythmisch im Takt zu Shakiras "Waka Waka". Ein bisschen ist es wie im Zumba-Kurs im Fitness-Studio, nur dass die Stimmung ausgelassener ist.

Jeden Donnerstagabend trifft sich die Tanzgruppe im Haus Schmeilsdorf. "Niemand muss hier perfekt sein", sagt Birgit Münch. Mit Kollegin Ruth Rüdinger leitet sie die Gruppe.

Das gemeinsame Tanzen ermöglicht den Teilnehmern Freude an der Bewegung, die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und mehr Wohlbefinden. Beim Tanzen seien bei einigen auf einmal Bewegungen möglich, die im Alltag undenkbar scheinen, erzählt Münch. Sie überlegt sogar, eine Fortbildung in "Dance-Ability" zu machen.

Das Konzept ist speziell für inklusive Tanzprojekte geeignet, weil es ohne vorgegebene Schrittfolgen auskommt, wie sie beim Standardtanz üblich sind.

Etwa 15 Männer und Frauen aus den Wohngruppen besuchen die Tanzgruppe regelmäßig. Ihr Motto lautet: "Wir sind spitze!"

Wie lange es die Tanzgruppe schon gibt, weiß Brigit Münch gar nicht so genau. Im Mai 2017 hat sie die Leitung übernommen. "Im Juli hatten wir dann unsere Feuerprobe", erinnert sie sich. Der erste Auftritt beim Jahresfest stand an. Er wurde ein voller Erfolg! "Alle freuen sich, wenn sie sich zeigen dürfen", weiß Münch. Zweimal im Jahr - an Fasching und beim Jahresfest - treten die Tänzer auf.

"Da kommt man richtig in Fahrt"

"Da kommt man richtig in Fahrt", sagt Eveline Ott. Die 67-Jährige lebt schon lange im Haus Schmeilsdorf und ist das älteste Mitglied der Tanzgruppe. Auch Janina Geskes, mit 23 Jahren die jüngste Tänzerin, genießt die wöchentlichen Proben: "Es macht Spaß, dass man zusammen ist mit anderen aus anderen Wohngruppen."

Münch und Rüdinger beziehen den gesamten Bewegungsapparat mit ein, auch Atemübungen stehen auf dem Programm. Sie üben einfache Abfolgen ein, der Spaß steht dabei immer im Vordergrund. Mittlerweile haben die Mitglieder der Tanzgruppe eigene Trikots. Nur einen passenden Namen suchen sie noch. Zurzeit proben sie für den Fasching. Motto diesmal: Aladin.