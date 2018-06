Niedrigzinsphase auch für die Raiffeisen-Volksbank kein Zuckerschlecken

Den Finger in die Wunde gelegt





45 000 Euro gespendet



Es ist beileibe nicht alles rosarot, doch die Worte des Rückblicks und der Vorausschau waren in der Vertreterversammlung der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein geprägt von Zufriedenheit über ein erfreuliches Jahresergebnis und Optimismus im Hinblick auf - so der Tenor - mit vereinten Kräften zu bewältigenden Herausforderungen.Bevor Vorstandssprecher Christoph Bäumel den Mitgliedern und Ehrengästen das Zahlenwerk zu 2017 vorstellte, referierte Bankdirektor Michael Lieb über die Entwicklungen und die aktuelle Situation auf dem Bankenmarkt. "Genau zehn Jahre ist die Pleite von Lehmann Brothers her. Seitdem hat sich die Welt der Banken verändert", so Lieb.Nachdem, wie viele weitere Länder auch, Deutschland in den Jahren danach die Krise zu spüren bekommen habe, befinde sich die Wirtschaft in unserem Land seit 2013 wieder in Aufschwung, auch die Prognosen für die Zukunft klängen zuversichtlich, fuhr der Vorstandsvorsitzende fort, legte aber anschließend bewusst den Finger in die Wunde. "Beschönigen hilft nichts", redete er Tacheles.Gerade kleine Genossenschaftsbanken litten unter der derzeitigen Niedrigzinsphase. Die Lehmann-Pleite, deren Auswirkungen bis in die Gegenwart ausstrahlten, habe zudem einen nicht enden wollenden "Wust an Regulierungen" gebracht, die Verwaltungskosten stiegen fortlaufend.Doch insgesamt war die Stimmung in der Peter-J.-Moll-Halle positiv. Schließlich konnte Christoph Bäumel über ein erfreulich verlaufenes Geschäftsjahr 2017 berichten. Die Bilanzsumme konnte mit 260,1 Millionen Euro gegenüber 2016 um 2,7 Prozent gesteigert werden. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 vertrauten die Kunden der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein Einlagen in Höhe von 213,3 Millionen Euro an und damit 3,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor, ließ Bäumel weiter verlauten. Dabei nehme der Trend hin zu den täglich fälligen Einlagen weiter zu, hieß es weiter. "Mit der zufriedenstellenden Entwicklung gehen wir trotz der widrigen Umstände optimistisch in die Zukunft", verbreitete Bäumel Zuversicht.Neben ihrer Arbeit für die Kunden bringt sich die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein, die zum Vorjahresende 6514 Mitglieder zählte, auch gesellschaftlich ein. 2017 wurden für Spenden und Sponsoring 45 000 Euro an Vereine und gemeinnützige Organisationen im Geschäftsgebiet ausgeschüttet, davon stammten 43 000 Euro aus dem Gewinnsparzweckertrag.Die 61 stimmberechtigten Mitglieder beschlossen, jeweils per Akklamation, wichtige Entscheidungen. Eine davon betraf die Verwendung des Jahresüberschusses in Höhe von knapp 600 000 Euro. Die Mitglieder erfuhren, dass nach Einstellung in die gesetzliche Rücklage in Höhe von 100 000 Euro sowie in andere Ergebnisrücklagen in Höhe von rund 190 000 Euro sich der Bilanzgewinn der Raiffeisen-Volksbank auf 307 252,65 Euro beläuft. Der Vorstand schlug gemeinsam mit dem Aufsichtsrat eine 2,5-prozentige Dividendenausschüttung an die Mitglieder vor. Diese wurde bei einer Gegenstimme genehmigt.Der Oberrevisor des Genossenschaftsverbandes Bayern, Rechtsanwalt Erdi Iyi, sah in seinem Bericht über die gesetzliche Prüfung keinerlei Beanstandungen, bescheinigte korrekte Arbeit. In logischer Konsequenz wurden auf seinen Vorschlag hin auch die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates entlastet. Auch standen Wahlen zum Aufsichtsrat wieder an. Zum einen ist hier zunächst zu erwähnen, dass Alwin Macht sich aufgrund eines mehrjährigen Auslandsaufenthaltes Ende Januar 2018 veranlasst sah, sein Amt als Aufsichtsratsmitglied niederzulegen. Um die Satzungsvorschriften der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein zu erfüllen, wonach die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder durch drei teilbar sei, wurde zunächst vorgeschlagen, das dadurch freigewordene Mandat nicht mehr zu besetzen. Dem stimmten sämtliche stimmberechtigten Mitglieder per Handzeichen zu. Petra Kraus-Deinlein, Aufsichtsratsvorsitzender Bruno Krick und Thomas Porzner, die durch Ablauf der Wahlzeit turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat ausschieden, stellten sich zur Wiederwahl und erhielten - es wurden keine Gegenkandidaten benannt - durch Akklamation erneut das Vertrauen der Mitglieder. Die Genannten nahmen die Wahl an.Die Vertreterversammlung wurde auch zum Anlass genommen, dem Aufsichtsrat sowie den Mitarbeitern der Raiffeisen-Volksbank für ihre gute Arbeit vergangenes Jahr zu danken, ebenso den Kunden für ihr dem Kreditinstitut entgegengebrachtes Vertrauen.