Niedriger Grundwasserspiegel und Hochwassergefahr

Wie steht es genau um den Grundwasserspiegel in der Region? Das Wasserwirtschaftsamt Hof, das auch für den Landkreis Kulmbach zuständig ist, gibt Auskunft dazu. Für die Grundwasserneubildung sind insbesondere Winter und Frühjahr wichtig, da es in der kalten Jahreszeit zu weniger Verdunstung und weniger Aufnahme von Wasser durch Pflanzen kommt und mehr versickern kann, erläutert Pressesprecherin Magdalena Wirth. Ideal ist langanhaltender, leichter Regen, und auch eine langsam schmelzende Schneedecke trägt maßgeblich zur Grundwasserbildung bei. Da dies in der kalten Jahreszeit in den letzten Jahren eher gering ausfiel und es dagegen sehr warme Sommer mit hoher Verdunstung gab, kam es zu einer unterdurchschnittlichen Grundwasserbildung; die Pegel sind in den letzten Jahren zurückgegangen.

Die überdurchschnittliche Regenmenge im Februar hat diese Situation nun etwas entschärft. Vor allem in den oberflächennahen Grundwassersystemen zeichnet sich eine deutliche Verbesserung der Situation ab. Die Stände sind zwischenzeitlich weitgehend auf einem mittleren Niveau. Die tieferen Systeme allerdings zeigen vielfach immer noch niedrigere Wasserstände. Hier dauert die Regeneration durch Sickerwasser wesentlich länger, so Magdalena Wirth.

Aus dem "Dürremonitor" des Helmholzzentrum für Umweltforschung und der Bodenfeuchte-Karte des Deutschen Wetterdienstes lässt sich folgendes erkennen: Bei den oberflächennahen Bodenbereichen im Landkreis ist durch die Niederschläge der vergangenen Wochen bis in eine Tiefe von 60 Zentimeter eine vollständige Sättigung erreicht. In den tieferen Bereichen sind allerdings weiterhin Defizite vorhanden.

Der feuchte Oberboden kann nun allerdings kaum mehr Wasser aufnehmen, so dass bei anhaltendem Regen sogar Hochwasser droht. Für den Landkreis Kulmbach liegt derzeit laut Wasserwirtschaftsamt eine allgemeine Vorwarnung für Hochwasser vor. cf