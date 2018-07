Niederschlag und Klima

so



Im "Drossenfelder Bräuwerck" findet am heutigen Donnerstag um 19 Uhr ein Vortrag über die Niederschlagswasserbeseitigung in Zeiten des Klimawandels statt. Als Redner hat die Gemeinde den Regenwasserexperten Professor Heiko Siecker aus Berlin eingeladen. Er informiert Interessierte über Lösungsansätze und neue Technologien. Im Mittelpunkt des Vortrages steht die Niederschlagswasserbeseitigung auf dem eigenen Grundstück. In Zeiten des Klimawandels gewinnt diese mehr und mehr an Bedeutung. Die Gemeinde Neudrossenfeld lädt zu diesem Vortrag herzlich ein. Der Eintritt ist frei. Da allerdings in Neudrossenfeld Kirchweih gefeiert wird, sollten Interessierte den Großparkplatz an der Schule nutzen.