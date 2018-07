Niederlagen für VfR-Teams

Herren 65 Landesliga



TC Rot-Gold Alzenau -

VfR Katschenreuth 4:2

Ergebnisse:



Herren 70 Landesliga



VfR Katschenreuth -

TG Heidingsf. Würzburg 2:4

Die Herren 70 des VfR Katschenreuth unterlagen dem ungeschlagenen Landesliga-Spitzenreiter TG Heidingsfeld Würzburg mit 2:4. Mit dem gleichen Ergebnis zogen die Landesliga-Herren 65 des VfR den Kürzeren und steigen in die Bezirksliga ab.Gernot Höhn, Herbert Walther und Reinhard Bock standen in den Einzeln auf verlorenem Posten. Lediglich Hubert Wagner holte einen Sieg für den VfR. Katschenreuth. In den Doppeln einigten sich die Teams auf eine Punkteteilung.Trageser - Wagner 1:6, 7:6, 8:10; Kling - Höhn 6:1, 6:0; Schönafinger - Walther 6:1, 6:0; Schuck - Bock 6:0, 7:6.Peter Wuthe unterlag klar in zwei Sätzen. Hermann Ebert zeigte ein sehr gutes Spiel, doch dann stoppte ihn im Match-Tiebreak eine Verletzung. Hans-Werner Fischer und Ingo Koll mussten in ihren Partien ihr ganzes Können abrufen, um nach jeweils zweieinhalbstündigem Spiel mit 12:10 beziehungsweise 10:7 im Match-Tiebreak als Sieger vom Platz zu gehen. Die in dieser Saison ungeschlagenen Heidingsfelder Doppel gaben den Ausschlag für den Gesamtsieg.Koll - Tauer 6:4, 4:6, 12:10; Fischer - Amthor 6:4, 2:6, 10:7; Ebert - J. Schmidt 4:6, 7:5, 8:10; Wuthe - A. Schmidt 2:6, 1:6; Koll/Wuthe - Tauer/J. Schmidt 5:7, 2:6; Fischer/Weggel - Amthor/A. Schmidt 6:7, 3:6