Niederlagen für Ludwigsstadt

Zwei bittere Niederlagen mussten die Ludwigsstädter Luftgewehrschützen zum Auftakt der Bayernliga in Sassanfahrt einstecken. Ohne Einzelpunkt ging sowohl der Wettkampf gegen Bad Berneck wie auch gegen Neubau mit 0:5 verloren.

So hatte sich das Team um Mannschaftsführer Christoph Methfessel den Start in die Bayernliga nicht vorgestellt: "Dass es schwer werden würde, war klar, doch zweimal mit 0:5 zu verlieren, ist schon bitter. Aber wir sind ja noch in der Eingewöhnungsphase." Dabei wirken die Gesamtergebnisse eindeutiger, als es tatsächlich war. In einigen Einzelduellen lagen die Ludwigsstädter nach drei von vier Serien sogar in Front. Doch dann kam der Einbruch.

Gegen Bad Berneck war die an eins gesetzte Annika Welsch noch nicht in Form. Mit 379:384 Ringen lag die beste Schützin der Oberfrankenliga 2018/2019 deutlich unter ihren eigenen Ansprüchen. Auch Lina-Marie Harnisch war mit 382:392 Ringen nicht zufrieden und Florian Martin blieb mit 374:381 Ringen unter seinen Möglichkeiten. Steve Hofmann mit 387:389 und Christoph Methfessel mit 383:385 Ringen lieferten zwar, mussten sich beide aber doch mit zwei Ringen geschlagen geben.

Im zweiten Wettkampf gegen Neubau fanden Annika Welsch (386:390) und Lina Marie Harnisch (387:389) zurück zu bekannter Stärke. Trotzdem reichten die Ergebnisse nicht, um Einzelpunkte zu holen. Steve Hofmann bestätigte mit 382:384 Ringen seine Tagesform, verlor aber wiederum mit zwei Ringen das Duell. Christoph Methfessel (376:388) und Linda Koch (372:381) mussten sich deutlich geschlagen geben.

Am Sonntag warten auf den Ständen in Bad Berneck mit den Mannschaften aus Fuchsmühl und Holzhammer zwei Gegner aus der Oberpfalz auf die Frankenwälder. Dann wird sich zeigen, ob die Ludwigsstädter die Anfangsnervosität bereits überwinden können. zie