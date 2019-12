Niederlagen für den TSV Teuschnitz und die SG Neuses

Einen Rückschlag erlitten die Tischtennis-Damen des TSV Teuschnitz in der Bezirksoberliga beim Kampf um die Tabellenführung. Sie hatten zu Hause gegen den TTC Mainleus mit 4:6 das Nachsehen. Ebenfalls mit 4:6 unterlag die SG Neuses gegen den SV Hof. Zu zwei kampflosen Punkten kam der TTC Wallenfels, da der ATS Kulmbach II nicht angetreten ist.

TSV Teuschnitz - TTC Mainleus 4:6

Der TSV ging mit dem Gewinn des Doppels und des Einzels von Elke Jakob mit 2:1 in Führung. Aber drei folgende Niederlagen brachen ihm das Genick. Nach dem 2:4-Rückstand verkürzten Gisela Hable und Jakob auf 4:5, doch zum Unentschieden reichte es nicht mehr. Bei Mainleus war das Nachwuchstalent Luisa Schönfeld in ihren drei Einzeln einfach nicht zu bezwingen. Sätze: 17:20.

Ergebnisse: Jakob/Richter - Schönfeld/L. Landel 3:2, Beetz - J. Landel 2:3, Jakob - L. Landel 3:0, Richter - Schönfeld 0:3, Hable - L. Landel 2:3, Jakob - Schönfeld 1:3, Hable - J. Landel 3:0, Richter - L. Landel 0:3, Jakob - J. Landel 3:0, Beetz - Schönfeld 0:3.

SG Neuses - SV Hof 4:6 Neuses ging zwar nach dem Eröffnungsdoppel in Führung, setzte aber die ersten drei Einzel in den Sand. Als Sandra Bernschneider und Gisela Schrafft punkteten (3:4), keimte Hoffnung bei der SG auf. Doch nach zwei Niederlagen in Folge war die Heimniederlage perfekt. Der abschließende Einzelsieg von Doris Gareis bedeutete lediglich eine Ergebniskorrektur. hf Ergebnisse: Bernschneider/Schrafft - Hartmann/Langheinrich 3:2, Gareis - Hartmann 0:3, Bernschneider - Fellner 1:3, Schrafft - Hartmann 1:3, Bernschneider - Langheinrich 3:1, Gareis - Fellner 1:3, Schrafft - Langheinrich 3:0, Bernschneider - Hartmann 2:3, Schrafft - Fellner 1:3, Gareis - Langheinrich 3:0.