Niederlage abhaken

Nach der Niederlage bei der SG Kunstadt-Weidhausen hoffen die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TV Hallstadt auf Besserung im Heimspiel gegen den HSV Hochfranken, um nicht in größere Abstiegssorgen zu geraten. Beginn ist am Sonntag um 15.15 Uhr in der Regnitz Arena in Hirschaid. red