Niederlage abgewendet

In der dritten Runde der Schach Landesliga Nord waren die vormals höherklassigen Forchheimer, die in den bisherigen Runden leer ausgegangen waren beim SC 1868 Bamberg zu Gast. Diesmal holten sie beim 4:4 einen Punkt.

Ohne ihren Spitzenspieler Großmeister Jansa lag der Wertungsschnitt der Forchheimer ersatzbedingt um 50 Punkte niedriger, so dass die Bamberger auf einen Sieg hofften. Zunächst lief die Begegnung auch programmgemäß, denn die drei ersten wertungsschwächeren Bretter wurden remis gehalten, und an den verbliebenen fünf Brettern hatten die Bamberger höhere Wertungen bis hin zu über 200 Punkten an Brett 8.

Doch die Partien entwickelten sich ganz gegen die Erwartungen, und nach drei Stunden musste der Gastgeber sogar von einer Niederlage ausgehen. Plöhn war bei seinen Gewinnbemühungen in einen Konter gelaufen und hatte verloren. Köhler kämpfte mit einer Figur weniger eigentlich auf verlorenem Posten, und an den Brettern 6 bis 8 waren keine Vorteile, sondern eher kleine Nachteile zu erkennen. Rettung kam in der Zeitnotphase, in der sich doch die höhere Spielstärke der Bamberger durchsetzte und Hümmer gar noch eine Chance zum nicht wirklich verdienten Mannschaftssieg erhielt. Nachdem Mittag gegen seinen deutlich schwächeren Gegner keinen Fuß auf den Boden gebracht hatte, trennten sich beide Teams leistungsgerecht 4:4.

Besser machte es die zweite Mannschaft des SC 1868 Bamberg in der Regionalliga, die mit umgekehrten Vorzeichen gegen die favorisierten Würzburger antrat und vor allem dank eines Sieges von Neuzugang Großhans an Brett 1 gegen den hoch favorisierten Internationalen Meister Vavra einen klaren 5:3-Erfolg erspielte. red

Ergebnisse

SC 1868 Bamberg - SC Forchheim 4:4 Pribyl (2216) - Heidrich (2246) 1/2, Krug (2117) - Doeres (2156) 1/2, Schmidt (2167) - Bade (2214) 1/2, Plöhn (2135) - Wichmann (2074) 0:1, Köhler (2055) - Burggraf (2030) 1:0, Hümmer (2075) - Stephan (2032) 1/2, Herrmann (2064) - Balle (1916) 1:0, Mittag (2026) - Güldner (1806) 0:1 SC 1868 Bamberg II - SV Würzburg 5:3 Großhans (2071) - IM Vavra (2319) 1:0, Öhrlein (2105) - FM Rupp (2142) 1:0, Riemer (2056) - Shpati (2122) 0:1, Krauseneck (2047) - Helgert (1991) 1:0, Röber (2016) - Gehlert (2075) ½, Saring (1990) - Bräutigam (2006) ½, Daum (1859) - Vogt (1912) 0:1, P. Wolf (1959) - Ersöz (1881) 1:0