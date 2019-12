Die Dorfgemeinschaft Niederfellendorf lädt alle Bürger ein, den sechsten Niederfellendorfer Adventsweg zu besuchen. Öffnung ist jeweils kurz vor 17 Uhr. Alle Fenster werden auch über die Weihnachtsfeiertage glänzen. Die Adventsfensteradressen sind: 3. Dezember, Winkler, Rothenbühler Straße 16; 4. Dezember, Fischer/Müller, Wirtsäcker 10; 5. Dezember, Knauer, Rothenbühler Straße 3; 8. Dezember, Steinbrecher, Wirtsäcker 6; 9. Dezember, Benn, Wirtsäcker 2; 10. Dezember, Saal, Burgleite 8, Streitberg; 11. Dezember, evangelische Jugend und Konfis, Gemeindesaal Streitberg; 12. Dezember, Mößner, Dorfstraße 13; 13. Dezember, Göttlicher, Rothenbühler Straße 1; 14. Dezember, Schmitz, Dorfstraße 33; 15. Dezember, Wagner, Streitberger Berg 2, Streitberg; 16. Dezember, Schuchardt, Wartleitenweg 16; 17. Dezember, Sönning, Rothenbühler Straße 11; 18. Dezember, Lorenz, Am Tölz 1, Streitberg; 19. Dezember, Jürke, Schauertal 17 a; 20. Dezember, Link-Roth, Am Töz 8, Streitberg; 21. Dezember, Kellner, Am Freibad 4. red